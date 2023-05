Trevi, sfida Rosichetti - Gemma: c'è il ribaltone

Lo spoglio in diretta. Affluenza in leggerissimo calo

Dopo 50 anni, Trevi si avvia a cambiare colore. Il primo a dirlo ufficialmente è il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta, che posta sui social una foto sua, insieme al candidato sindaco Ferdinando Gemma. “Dopo 50anni di PD anche Trevi passa al centrodestra!”, dice Squarta. Il risultato si va infatti consolidando e vede Gemma e Uniti per Trevi avanti su Giuseppe Rosichetti e Trevi Bene Comune. Il sito ufficiale del Ministero dell’Interno disegna uno scrutinio ancora in corso, ma c’è già chi ha iniziato a festeggiare.

L’eredità di Sperandio

Sfida tra Giuseppe Rosichetti (Trevi bene comune) e Ferdinando Gemma (Uniti per Trevi) per l’eredità di Bernardino Sperandio alla carica di sindaco di Trevi. Da un lato un avvocato, già presidente dell’Ente Palio dei Terzieri per il centrosinistra, dall’altro un funzionario Consip per il centrodestra. Due candidati, dunque, a differenza di cinque anni fa quando, contro Sperandio si schierò Franco Todini ma anche Simone Moretti per i Cinque Stelle.

L’affluenza, dopo i due giorni di voto, è in leggero calo. Si attesta infatti a 60,26 per cento contro i 63,51 di cinque anni fa.