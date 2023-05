Trevi, convocato il primo consiglio comunale: i nomi per la giunta

Giochi chiusi per il primo esecutivo di centrodestra di Trevi

Convocato il primo consiglio comunale dell’era Gemma a Trevi. All’ordine del giorno della riunione che si svolgerà martedì 30 alle 15 la proclamazione degli eletti e l’ufficializzazione dei nomi degli assessori, oltre che dell’elezione del presidente del consiglio comunale. La prima seduta servirà anche per costituire i gruppi consiliari e per l’illustrazione delle linee di mandato del neosindaco Ferdinando Gemma.

I nomi

I giochi sarebbero fatti e stando ai beninformati gli assessori pronti ad entrare nell’esecutivo sarebbero Mirko Menicacci, campione di preferenze con 339 voti e Francesco Saverio Andreani (287). Per le quote rosa: Isabella Burganti e Cinzia Speroni. Per il presidente del consiglio, la maggioranza si è orientata su Marco Baldacci. Per il vicesindaco dovrebbe spuntarla Andreani.