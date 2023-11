Trevi, ok al contributo regionale: in arrivo le telecamere

Trevi si è aggiudicata un finanziamento nel Bando 2023-2024 “Progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali”

Ok al contributo di 15mila euro per le telecamere a Trevi. A renderlo nota l’amministrazione comunale, che sottolinea l’operatività a pochi mesi dalle elezioni. Trevi è entrata a far parte del Bando 2023-2024 “Progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali”. La Giunta regionale con tanto di delibera ha reso pubblica la graduatoria, della quale fa parte il Comune di Trevi. “Si tratta di un risultato di grande importanza per la città e il suo territorio. Il contributo regionale copre fino al 75% del costo complessivo del progetto, fissando tetti massimi che nel caso specifico, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, è pari al contributo massimo di € 15 mila euro, dato al Comune di Trevi”.

Il progetto, che ha permesso al Comune di Trevi di rientrare nel bando regionale, “vuole creare una rete di controlli diffusi tali da consentire le condizioni di sicurezza e di fruibilità del territorio ai fini di una maggiore tutela dei cittadini dei beni pubblici e soprattutto per una tutela di quelle aree particolarmente vulnerabili. L’utilizzo di strumenti preventivi e di controllo rappresenta infatti la priorità della Amministrazione per limitare le condotte illecite, contribuendo ad aumentare la possibilità di ricostruire in tali luoghi fragili l’ordine pubblico.

“Sono molto soddisfatto – commenta il Sindaco Ferdinando Gemma – per questo risultato perché solo dopo pochi mesi dalla mia elezione abbiamo rispettato il programma elettorale presentato durante gli incontri con i cittadini portando a casa un importante finanziamento regionale che servirà ad aumentare la sicurezza nel nostro territorio e per questo ringrazio il comandante della polizia municipale per la collaborazione e per il lavoro svolto.”