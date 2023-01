Treofan, Bandecchi presenta l'unica via percorribile - Tuttoggi

Treofan Terni, l'Unicusano di Bandecchi, secondo il liquidatore Varazi, è l'unica via percorribile. Prossimo vertice il 13 gennaio

“L’unica via percorribile è quella della Unicusano” – parole del liquidatore Treofan, Filippo Varazi, nell’ambito dell’incontro di ieri, 4 dicembre, con le organizzazioni sindacali e le RSU di Treofan, per dare seguito a quanto era stato stabilito nel vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 dicembre 2022. Stefano Bandecchi ha quindi messo sul tavolo, almeno al momento, l’unica offerta valutata con una certa positività dal liquidatore Varazi, nonostante fino a qualche tempo fa l’offerta dell’Hgm sembrasse la più accreditata.

Treofan, piano industriale e investimenti

Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, Unicusano ha presentato un piano industriale “che deve essere ancora valutato nel dettaglio”, che prevede investimenti per la ripartenza della linea B30 e della laccatrice con la previsione del reimpiego graduale, senza soluzione di continuità, di tutti i lavoratori nel biennio 2023/2024. Inoltre, specificano ancora i sindacati, ci sarebbero in ballo progetti di ricerca con l’università, progetti nel campo dell’economia circolare che vanno oltre la produzione dei film BOPP Treofan.