Tremendo frontale auto-camion, 49enne estratta dalle lamiere e portata in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto a Montecastelli, al confine tra Umbertide e Castello | La donna ha riportato importanti ferite agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita

Brutto incidente frontale tra un’auto e un camion, oggi pomeriggio (giovedì 6 ottobre) a Montecastelli, in viale Europa, al confine tra Umbertide e Città di Castello.

Intorno alle 15 una Dacia Stepway, condotta da una 49enne di Umbertide (che stava tornando a casa), per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un tir diretto verso Città di Castello.