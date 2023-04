Trasporto pubblico locale, riparte il Bonus statale in Umbria per il 2023 - Tuttoggi.info

Nuova opportunità per gli studenti universitari di sottoscrivere abbonamenti gratuiti per spostarsi in tutta la regione

Per gli studenti che frequentano i corsi dell’Università degli studi e dell’Università per Stranieri di Perugia si apre nuovamente l’opportunità di sottoscrivere abbonamenti gratuiti per viaggiare in tutta la regione con i mezzi del trasporto pubblico locale: da oggi è infatti possibile richiedere il bonus trasporti 2023, attivato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di importo fino a 60 euro, che riduce così fino a costo zero il titolo di viaggio agevolato di soli 60 euro annuali, introdotto dalla Regione a favore degli studenti immatricolati o iscritti agli Atenei umbri nell’anno accademico 2022-2023.

È l’Assessore regionale ai Trasporti a ricordare le opportunità della misura, unica nel panorama nazionale, voluta per incentivare la mobilità sostenibile e quale aiuto concreto agli studenti e alle loro famiglie, cofinanziata dalla Regione, dalle due Università per i propri studenti e dal Comune di Perugia, che consente di utilizzare i vari servizi di trasporto, dagli autobus ai treni della ex Fcu, dal minimetrò di Perugia alla funicolare di Orvieto, per spostarsi su tutto il territorio regionale.