Tragico mortale, perde la vita 18enne motociclista - Tuttoggi.info

Un nuovo mortale moto contro auto con una vittima, purtroppo giovanissima.

È accaduto nel torgianese, lungo la strada Ferriera, un incidente su cui indagano i carabinieri della stazione di Torgiano e della compagnia di Assisi: secondo le prime informazioni, la vittima avrebbe appena 18 anni, e sarebbe il centauro in sella a una moto che si è scontrata contro un’auto. Inutili purtroppo i soccorsi: per un’ora i sanitari del 118 prima e i medici del Santa Maria della Misericordia poi hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

I due mezzi coinvolti nello scontro sono stati sequestrati, si attendono le decisioni della procura di Perugia sull’eventuale autopsia; si indaga, come di prassi, per omicidio stradale. Intanto, “A causa del grave lutto – informa il Comune di Torgiano – il programma della seconda giornata di domani (domenica 10 novembre) della manifestazione ‘La Guerra del sale’”’ è stato annullato”.