Grave incidente sulla Tuderte, auto finisce contro palo della luce: ferito 37enne | Foto - Tuttoggi.info

Grave incidente stradale nella prima mattinata di sabato 9 novembre a Spoleto, lungo la strada provinciale Tuderte. Un’auto, una Volvo, che viaggiava in direzione Castel Ritaldi è finita fuori strada in prossimità della curva pericolosa di Maiano. Il veicolo ha impattato contro un palo della luce, all’altezza dell’incrocio con via dei Frantoi, dove ha perso anche il motore, per poi arrestare la sua corsa più avanti.

Il conducente del mezzo – un 37enne residente a Spoleto di origini straniere – è stato trasferito in ospedale, a Terni, in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia municipale per i rilievi dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, e per la regolamentazione della viabilità nella zona, dove si registra una fitta nebbia. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto che stanno provvedendo alla messa in sicurezza della strada e del palo della luce rimasto in bilico.

Intorno alle 8.15 l’auto incidentata è stata rimossa ma proseguono i rilievi e la pulizia stradale.

articolo in aggiornamento