Giorgia, fan la incontra in treno: il regalo e la dedica speciale - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un viaggio speciale quello di Rinaldo Alessandroni, content creator attivo sui social, che su TikTok ha raccontato delle 2 ore trascorse in treno, con destinazione Roma, in compagnia di Giorgia.

Il racconto dettagliato dell’incontro ha incuriosito gli utenti che non hanno potuto fare a meno di commentare la dolcezza e la disponibilità della cantante: “In 5 minuti siete diventati migliori amici”, si legge tra i commenti.

“Ho incontrato Giorgia sul treno e mi ha regalato un EP firmato da lei”, così Rinaldo esordisce nel video pubblicato su TikTok, mostrando già dai primi secondi di aver scattato un selfie con la cantante.

E ha cominciato a raccontare: “Arrivo in carrozza, mi siedo, guardo davanti a me e c’era seduta Giorgia”, dice con stupore. Inizialmente Rinaldo ha preferito non presentarsi per non darle fastidio: “Lei stava scrivendo su un taccuino, forse una canzone, poi si è dato un colpetto in testa e si è detta ‘dai su su’. Io non so come ho fatto a non scoppiare a ridere”, ha spiegato il content creator.

Poi, ha preso coraggio e l’ha salutata: “Lei mi ha risposto subito con una voce dolcissima. Io le ho chiesto scusa e che non volevo interromperla e le ho detto che sono un suo grandissimo fan e le ho fatto i complimenti per la sua esperienza a Sanremo”. Uno scambio di battute che ha consentito a Rinaldo di realizzare un suo sogno: “Da quel momento abbiamo passato le successive 2 ore a parlare, le ho fatto vedere il mio outfit e lei mi ha fatto i complimenti”, ha detto il tiktoker che ha specificato che stavano viaggiando in Executive: “Poi è arrivata la cena – continua il racconto – e Giorgia mi ha consigliato di prendere l’orzotto”, ha detto Rinaldo, imitando la voce di Giorgia.

La cantante gli ha suggerito di prendere un piatto a base di orzo: “È buono, sopra ci mettono del bacon grattugiato, però prendi quello che vuoi che se non ti piace non voglio essere responsabile”, ha detto Rinaldo continuando a imitare Giorgia.

Rinaldo si è fidato e ha ordinato il piatto consigliato da Giorgia, ma non è arrivato come gli aveva promesso lei. Mancava, infatti, il crumble di bacon aggiunto sulla superficie. Giorgia, dispiaciuta, si è scusata per avergli dato false aspettative: “Io me lo sono mangiato comunque. Chi è che non vorrebbe un orzotto con Giorgia?”, ha aggiunto Rinaldo.

Trascorse le due ore di viaggio, il treno arriva a destinazione, a Roma. Rinaldo racconta che prima di allontanarsi, la cantante ha aperto davanti la valigetta e ha tirato fuori il suo EP de ‘La cura per me’ e sopra ha scritto ‘A Rinaldo, certi incontri hanno una magia. Giorgia’. Un’emozione unica e un ricordo che Rinaldo porterà sempre nel cuore: “È l’essere umano più bello e dolce che io abbia mai incontrato”. E poi ha concluso con un appello: “Giorgia se stai guardando questo video, vieni a casa e ci facciamo l’orzotto”.