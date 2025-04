Ever Zambelli ritrovato dopo 5 giorni, era in Trentino "Sta bene" - Tuttoggi.info

E’ stato ritrovato oggi (18 aprile) – 5 giorni dopo la scomparsa – Ever Zambelli, il 39enne sparito da Umbertide lo scorso 13 aprile.

L’uomo è stato fermato dalla Polizia locale di Bressanone, nel centro storico della località trentina, in buone condizioni di salute. Sospiro di sollievo, dunque, per amici e familiari, che già da stasera potrebbero riabbracciarlo.

Ever era stato avvistato per ben due volte a Perugia, prima alla stazione di Sant’Anna e poi al centro diurno San Giuseppe. La Prefettura, che aveva attivato un tavolo di coordinamento per le ricerche, ha confermato il ritrovamento. Ancora ignoti i motivi che lo avrebbero portato all’allontanamento e a raggiungere il Trentino.