Elezioni Rsu pubblico impiego, i risultati AGGIORNAMENTI - Tuttoggi.info

Tempo di bilanci per i sindacati umbri dopo la tre-giorni per le elezioni delle Rsu nel pubblico impiego. Nella scuola, Cgil e Cisl si confermano le sigle della triplice più gettonate. La Uil si dimostra forte nella sanità e in Regione, oltre che in diversi Enti locali.

“La Uil dell’Umbria e le categorie impegnate in questa tornata elettorale hanno ottenuto un risultato importantissimo, che premia un percorso innovativo dell’Organizzazione” commenta il segretario generale Uil Maurizio Molinari. Che dà appuntamento a martedì per illustrare insieme ai rappresentanti di Uil Fpl, UilPa, Uil Scuola e Uil Rua i risultati del voto.

I risultati

Lo spoglio vede la Uil prima elle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e nella Asl1 (qui la Uil ha ottenuto 14seggi, Cgil e Cisl 9 ciascuna, Nursing 5, Nursind 3, Fials 1, Fsi 1), seconda alla Asl 2. Primo sindacato anche nelle varie articolazioni della Regione e all’Istituto Zooprofilattico (con 7 delegati su 12). E’ della Uil metà Rsu del Comune di Perugia, affermazione anche al Comune di Città di Castello. Al Comune di Terni primo sindacato Csa con 7 rappresentanti, alla Cgil 4; 2 alla Uil e 2 alla Cisl. Al Comune di Orvieto 4 seggi alla Uil, 2 alla Cgil e 1 alla Cisl. Alla Rsu Istat di Perugia 7 delegati alla Flc e 5 alla Cisl.

(notizie in aggiornamento)