Rincasava dopo aver arbitrato una partita, il mondo del basket piange Giovanni Spedaletti - Tuttoggi.info

Stava rincasando in sella alla sua moto dopo aver arbitrato una partita di basket quando ha perso la vita in un incidente stradale: la morte di Giovanni Spedaletti, 18enne di Torgiano, ha sconvolto il mondo della pallacanestro oltre alla comunità locale.

La tragedia sabato pomeriggio lungo la strada Ferriera: il giovanissimo arbitro stava tornando a casa dopo aver arbitrato il match tra Ponte Vecchio Basket e Virtus Assisi (Under 15 maschile Gold). In sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto. Per Giovanni Spedaletti purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere sull’eventuale autopsia.

La notizia della morte del diciottenne si è diffusa in breve tempo a Torgiano – con il Comune che ha annullato gli eventi in programma per l’evento “La guerra del sale” – e nel mondo della pallacanestro. Oltre ad arbitrare dal 2021, infatti, dal 2019 al 2023 il ragazzo aveva giocato a basket dal 2019 al 2023 con la maglia della Pontevecchio Basket.

In una nota, domenica mattina la Federazione italiana pallacanestro ha voluto esprimere le proprie condoglianze e quelle di tutto il basket italiano alla famiglia Spedaletti. Il Presidente FIP Giovanni Petrucci, addolorato, ha disposto che si osservi un minuto di silenzio su tutti i campi in tutte le categorie oggi domenica 10 novembre.