All'esame di italiano col documento di un parente, denunciato straniero - Tuttoggi.info

Si è presentato al Centro provinciale per gli adulti (Cpa) di Ponte San Giovanni per sostenere il test di lingua italiana di livello A2, ma il documento che ha presentato alla commissione esaminatrice è apparso sospetto: l’uomo indicato nella carta d’identità sembrava un altro. Per questo sul posto sono stati fatti intervenire gli agenti della polizia di Perugia, che hanno controllato lo straniero, risultato poi essere un 39enne nigeriano.

Alla fine è emerso come il titolare del documento fosse un parente, per conto del quale avrebbe dovuto sostenere il test d’italiano. Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, il 39enne è stato poi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di false attestazioni a Pubblico Ufficiale circa la propria identità in concorso.