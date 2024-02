Tragedia Perugia-Ancona, indagato conducente auto medica | Disposta autopsia su corpo avvocato - Tuttoggi.info

Primi provvedimenti della Procura di Perugia sul tragico incidente di mercoledì sul tratto Valfabbrica-Casacastalda, l'esame autoptico sulla vittima verrà effettuato domenica 11 febbraio

E’ stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale il conducente dell’automedica che, nel terribile incidente di mercoledì scorso (7 gennaio) sulla Perugia-Ancona, si è scontrato con la Fiat Panda del 78enne avvocato Libero Campodonico, vittima della tragedia.

Sul corpo di quest’ultimo è stata disposta l’autopsia, che avrà luogo domenica 11 febbraio all’ospedale di Perugia con i due consulenti tecnici d’ufficio incaricati, Luca Tomassini e Paola Melai, che poi avranno 60 giorni per depositare la loro perizia. Alle operazioni peritali parteciperà anche il medico legale Sergio Scalise, consulente tecnico messo a disposizione da Studio3A-Valore Spa (società di risarcimento danni e tutela diritti dei cittadini) a cui, attraverso l’area manager per l’Umbria Matteo Cesarini, si è rivolta la moglie del compianto legale per fare piena luce sui fatti, unitamente all’avv. Leonardo Criscuoli di Perugia.

La tragedia ha scosso profondamente non solo la comunità di Perugia, dove lo stimato e compianto legale, ora in pensione, risiedeva assieme alla moglie, ma anche quella di Serra San Quirico, in provincia di Ancona, località di cui l’uomo era originario e dove peraltro era diretto quella “maledetta” mattina.

Un incidente, quello costato la vita al 78enne, di cui andranno accertate bene tutte le responsabilità, e che ha visto l’auto medica condotta da un 23enne di Gualdo Tadino, in direzione Valfabbrica, impegnata per una chiamata in codice rosso e con il lampeggiante acceso, scontrarsi frontalmente con l’utilitaria di Campodonico, diretto nel senso opposto ma nella sua corsia di pertinenza e poco dopo l’uscita di un tunnel.

Una volta ultimato l’accertamento autoptico, l’autorità giudiziaria darà il nulla osta per la sepoltura e la moglie di Campodonico potrà dunque fissare, per la prossima settimana, la data dei funerali.