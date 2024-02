Ancora una tragedia sulla Perugia - Ancona: scontro tra mezzi di soccorso e Panda, c'è un morto | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Nuovo incidente mortale lungo la Perugia - Ancona sempre nel tratto tra Valfabbrica e Casacastalda, soccorsi sul posto

Ancora una tragedia lungo la Perugia – Ancona, la strada statale 318 “di Valfabbrica”, nel tratto tra quest’ultimo comune e Casacastalda. A nemmeno un mese dall’ultimo gravissimo incidente, in cui era morto un 63enne della zona, mercoledì mattina si è verificato un altro scontro mortale.

Secondo quanto riferisce l’Anas, l’incidente stradale odierno ha coinvolto 3 veicoli, causando il decesso di una persona e il ferimento di un’altra. Da quanto risulta a Tuttoggi.info, tra i veicoli coinvolti ci sono un’ambulanza ed una automedica in servizio di emergenza, con quest’ultima che si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda. A perdere la vita è stata la conducente di quest’ultima auto. Feriti gli occupanti dell’automedica, un giovane autista del 118 in particolar modo è in condizioni serie.

La strada risulta attualmente chiusa al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda.

Sul posto sono presenti il 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed il personale Anas.

Come detto, nemmeno un mese fa – era il 16 gennaio – si era verificato un altro incidente mortale nello stesso tratto della Perugia – Ancona.

(articolo in aggiornamento)