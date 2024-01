Incidente in galleria sulla Perugia-Ancona, c'è un morto - Tuttoggi.info

Terribile incidente sotto la galleria nel tratto tra Valfabbrica e Casacastalda: un morto e un ferito. Soccorritori sul posto

Terribile incidente stradale sulla Perugia-Ancona, dove a seguito dello scontro tra due veicoli è morta una persona ed un’altra è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria “Picchiarella” lungo la strada statale 318, tra Valfabbrica e Casacastalda.

Il tratto stradale in questione – fa sapere l’Anas, presente con il proprio personale – è stato chiuso al transito e la viabilità è deviata sul vecchio tracciato della statale con indicazioni sul posto. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati vigili del fuoco e polizia stradale.

Lo scontro, avvenuto praticamente al centro della galleria a doppio senso di marcia ha complicato in un primo momento i soccorsi e ci sono state difficoltà di comunicazione all’interno del tunnel, dove non c’è campo né per cellulari né per mezzi radio.

(foto di repertorio – articolo in aggiornamento)