Tour de fans, Linus torna a Foligno | C’è l’invito ufficiale per la Quintana

Il Tour de fans, l’iniziativa di Linus e di Nicola Savino, dopo Gubbio, tocca Foligno, la città dell’infanzia proprio del celebre dj.

Il tour de fans

Lunedì 21, proprio da Foligno, riparte il percorso, iniziato il 7 giugno da Bergamo, città simbolo del lungo e difficile periodo di sofferenza che ha colpito il Paese e il mondo intero. Da lì è cominciato il Tour de Fans. Di che cosa si tratta? Di un tour in bicicletta in 15 tappe che nel corso di tre settimane porterà la squadra di Deejay Chiama Italia a trasmettere ogni giorno da un comune diverso. Da Bergamo a Cagliari, passando per Foligno, Cortona ecc.., Linus e Nicola attraverseranno mezza Italia in bicicletta con tappe da circa 80 km al giorno. Come seguirli? Attraverso il Diario di viaggio, dove troverete tutte le tappe del tour e gli aggiornamenti dei loro spostamenti con foto e video.

L’invito alla Quintana per Linus e Nicola Savino

Ieri, sabato 19, l’incontro con i fans a Foligno, nell’Arena Giardino del Supercinema Clarici, dove ha dialogato con i fans e ha ricevuto anche l’invito, da parte dell’Ente Giostra della Quintana, all’evento di agosto e di settembre. Dal Comune, dalle mani dell’assessore Marco Cesaro, il Gonfaloncino ufficiale. Domenica 20 Linus è rimasto in giro per la città, postando tutto rigorosamente sui social.