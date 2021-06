Linus arriva in bici a Gubbio e diventa "matto onorario" - Tuttoggi

Il popolare conduttore di Radio Deejay ha ricevuto l'ambito riconoscimento al termine della tappa eugubina del suo originale "Tour de Fans"

Da oggi (19 giugno) Gubbio ha un nuovo “matto onorario”. Si tratta di Linus, alias Pasquale Di Molfetta, che ha scelto la città dei Ceri come tappa del suo “Tour de Fans”, l’originale giro d’Italia a in bici di Radio Deejay che porterà tutta la squadra del programma Deejay Chiama Italia a trasmettere ogni giorno da un Comune diverso.

Linus è partito il 7 giugno da Bergamo, per la prima delle 15 tappe in programma e ieri pomeriggio (18 giugno) è arrivato a Gubbio da Cortona, ricevendo non senza emozione la mitica “Patente da Matto”, consegnata dall’Associazione Maggio eugubino e dal sindaco Filippo Stirati dopo i canonici tre giri della Fontana del Bargello.

Gubbio si conferma dunque metà prediletta dai vip, anche “nostrani” (Linus è originario di Foligno). Risale a pochi giorni fa anche la visita del noto chef Bruno Barbieri, tornato in città dopo l’esperienza di 4 Hotel nelle strutture dell’Alto Chiascio.