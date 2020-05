Linus e il suo nuovo libro, dalla gioventù senza cameretta alla Porsche

Si chiama “Fino a quando” il libro di Linus, il celebre dj nato a Foligno il 30 ottobre 1957 e oggi direttore editoriale di Radio Deejay, Radio Capital e M2o. Il libro di Linus è una sorta di biografia, che parte dal periodo in cui dice di non aver mai avuto una camerata: “Ho vissuto con i miei genitori fino a 29 anni – racconta a Sette, il settimanale del Corriere della Sera – fino ad allora il mio letto era una poltrona che aprivo la sera. Forse il mio primo matrimonio c’è stato più per voglia di avere una casa che una moglie“.

La Porsche in garage

Di tempo ne è passato e ora in garage Linus ha una Porche. “Mi ero sempre trattenuto, mi vergognavo, non so. Poi un giorno mi sono detto: me ne frego, la compro e basta. Ecco, ora ha tre anni e 5mila chilometri. La guardo come fosse un quadro“. Linus racconta anche i suoi trascorsi scolastici: “Ero la sintesi della famosa definizione è bravo ma non si applica. Capivo le cose velocemente ma in tredici anni di scuola dell’obbligo avrò studiato una settimana a essere ottimisti. E nella vita sarebbe bello avere una seconda possibilità per rifare quello che hai fatto quando eri superficiale“.

L’attaccamento alle origini

Linus è particolarmente legato alla sua città d’origine. Il 24 aprile 2019 è stato avvistato infatti in piazza della Repubblica con sua moglie Carlotta e i figli Filippo e Michele, “in pellegrinaggio nei luoghi sacri”, come aveva scritto sul post di Instagram.