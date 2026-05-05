Gravi maltrattamenti alla madre anziana, arrestato 45enne - Tuttoggi.info

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Gravi maltrattamenti alla madre anziana, arrestato 45enne

Redazione

Gravi maltrattamenti alla madre anziana, arrestato 45enne

Il provvedimento nasce dalla segnalazione dei ripetuti comportamenti aggressivi e vessatori del figlio verso la madre convivente
Mar, 05/05/2026 - 16:34

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Un uomo di 45 anni, italiano e residente a Terni a seguito dell’aggravamento della misura esecutiva disposta dall’Autorità giudiziaria è stato arrestato dalla Polizia e condotto nella casa circondariale del capoluogo.

Il provvedimento scaturisce dalla segnalazione dei ripetuti comportamenti aggressivi e vessatori posti in essere nei confronti dell’anziana madre convivente, che aveva sporto denuncia. Gli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile della Polizia hanno consentito di presentare tempestivamente la situazione alla Procura della Repubblica di Terni e all’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, che hanno disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari cui l’uomo era già sottoposto, sostituendola con la detenzione in carcere.

La misura è stata adottata nell’ambito della fase di esecuzione della pena.

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