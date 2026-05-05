Dorfmann "Accordo Ue-Mercosur strategico, Usa non più affidabili" - Tuttoggi.info

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Dorfmann “Accordo Ue-Mercosur strategico, Usa non più affidabili”

ItalPress

Dorfmann “Accordo Ue-Mercosur strategico, Usa non più affidabili”

Mar, 05/05/2026 - 21:02

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’accordo con il Mercosur è estremamente importante, sia dal punto di vista commerciale che politico. Gli Stati Uniti non sono più un partner di cui ci possiamo fidare e, per questo motivo, siamo attivamente in cerca di nuovi alleati e partner commerciali in giro per il mondo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Sudtiroler Volkspartei Herbert Dorfmann, commentando l’evoluzione dei negoziati e dei rapporti economici tra l’Unione Europea e i Paesi dell’area Mercosur. Secondo Dorfmann, la diversificazione delle alleanze è diventata una priorità geopolitica per l’Europa. Tuttavia, l’esponente politico non nasconde le complessità legate a uno dei settori più sensibili del trattato: “Per quanto riguarda l’agricoltura, sicuramente non è un accordo facile.” L’eurodeputato ha però sottolineato il lavoro svolto dalle istituzioni comunitarie per mitigare i rischi di una concorrenza sleale: “Questo Parlamento ha introdotto una serie di clausole di salvaguardia che, a mio avviso, funzioneranno. Vedremo nelle settimane a venire come si svilupperà concretamente l’accordo e quali saranno nel dettaglio i vantaggi o gli svantaggi per l’Europa e per i nostri agricoltori”, ha concluso Dorfmann, auspicando un monitoraggio rigoroso sull’impatto delle nuove rotte commerciali.

xf4/sat/mca1

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