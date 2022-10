Tornano eventi autunnali in centro, mercato si trasferisce a parcheggio Ferri fino al 3 novembre - Tuttoggi

A trasferirsi saranno anche il mercatino agroalimentare del martedì, che verrà ricollocato nell’area sommitale di piazza Gabriotti, davanti ai giardini del Cassero, e Retrò, che per le edizioni di ottobre e novembre si svolgerà in piazza Garibaldi e nelle aree limitrofe. Nessuno spostamento, invece, per gli ambulanti del mercato ortofrutticolo, che continueranno a esporre nel parcheggio Raniero Collesi del rione Prato.

“Ogni sabato il mercato settimanale sarà abbinato agli eventi che animeranno il nostro centro storico, invitiamo quindi cittadini e visitatori ad approfittare dell’opportunità di scoprire anche la ricchezza e varietà dell’offerta commerciale degli ambulanti, da anni punto di riferimento per tutti gli altotiberini”, sottolinea l’assessore al Commercio Letizia Guerri, nel ringraziare “tutti gli operatori che garantiscono la continuità di una delle tradizioni della nostra comunità che teniamo molto a custodire e valorizzare”.

Per consentire l’allestimento dei mercati nelle nuove sedi e lo svolgimento delle manifestazioni programmate nel centro storico, il comando della Polizia Municipale ha emesso due ordinanze che, fino a venerdì 4 novembre, istituiranno provvisoriamente, dalle ore 6 alle 14, il divieto di sosta su parcheggio Ferri (area riservata a sosta autobus) e, nei soli giorni di martedì 11, 18 e 25 ottobre, su piazza Gabriotti, nel tratto ricompreso tra via della Pendinella e via Cacciatori del Tevere.

Fino a venerdì 14 ottobre e da lunedì 24 ottobre a venerdì 4 novembre, nella fascia oraria 0-24, sarà inoltre istituito il divieto di sosta (compresi gli autorizzati) in piazza Fanti e dal 24 ottobre al 4 novembre in piazza Andrea Costa.