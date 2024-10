Al via la seconda edizione del Festival nazionale “è cultura!”. Gli eventi di Fondazione Perugia - Tuttoggi.info

Fondazione Perugia è fra i partner principali di “è cultura”, il grande festival nazionale di ABI e ACRI dedicato alla promozione di arte e cultura. Dal 5 al 12 ottobre è possibile visitare il Museo di Palazzo Baldeschi con un biglietto ridotto di 4 euro. Inoltre, sono in programma due visite guidate alla mostra “NATURA/UTOPIA: l’arte tra ecologia, riuso e futuro”, che si terranno sabato 5 e sabato 12 ottobre alle ore 17.30, incluse nel biglietto di ingresso.

Non solo: nell’ambito di “è cultura” Fondazione Perugia organizza anche l’incontro “Intelligenza futura: le prospettive dell’arte tra realtà e AI”, che si svolgerà mercoledì 9 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala delle Colonne a Palazzo Graziani, in Corso Vannucci 47. Dopo i saluti istituzionali di Luca Galletti, presidente di Fondazione Cariperugia Arte, interverranno: Alberto Diaspro, professore ordinario di Fisica all’Università di Genova e Direttore di Ricerca in Nanoscopia all’Istituto Italiano Tecnologia di Genova; Giuliana Cuneaz, artista, fra i tredici grandi nomi della mostra NATURA/UTOPIA; Marco Tonelli, curatore dell’esposizione di Palazzo Baldeschi, aperta fino al 3 novembre.

Il festival “è cultura!” è promossa dall’ABI e dall’Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf. È prevista la partecipazione della Banca d’Italia. La manifestazione è inclusiva e intergenerazionale e ha l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo socioculturale del Paese. Tutti gli appuntamenti in costante aggiornamento e l’elenco delle sedi che partecipano all’iniziativa sono sul sito https://eculturadavivere.it/.

L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio del Ministero del Turismo e della Commissione Italiana Nazionale per l’Unesco. L’importanza del festival è testimoniata anche dalla Media Partnership di Rai Cultura e del TGR. L’organizzazione è di ABIServizi. Partecipa Feduf, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio.

Il Presidente di Fondazione Perugia, Alcide Casini, ha dichiarato: “Anche quest’anno abbiamo aderito con convinzione al festival “è cultura”, una straordinaria opportunità per avvicinare i cittadini al nostro patrimonio artistico e per spingere enti e Fondazioni a collaborare fra loro per un obiettivo comune. Crediamo fermamente che l’accesso alla bellezza e la partecipazione alla cultura siano essenziali per la coesione sociale e il pieno sviluppo delle comunità.”

“Per completare le proposte e le iniziative speciali a Palazzo Baldeschi” aggiunge Luca Galletti, presidente di Fondazione Cariperugia Arte, “abbiamo pensato ad un importante convegno incentrato sul rapporto fra l’arte, la natura e la scienza, e in particolare sulle nuove frontiere aperte dall’intelligenza artificiale, fra gli elementi al centro della mostra NATURA/UTOPIA. Il tema sarà trattato da ospiti di rilievo internazionale: chi si occupa di arte e cultura può offrire delle profonde e lungimiranti riflessioni sull’innovazione tecnologica e sugli scenari futuri”.

I main partner dell’iniziativa sono, oltre a Fondazione Perugia: Iccrea Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banca Popolare Pugliese, Banco di Sardegna S.p.A., Credito Emiliano S.p.A., La Cassa di Ravenna S.p.A., Mediocredito Centrale, BdM Banca S.p.A, Banca Ifis S.p.A., Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca di Credito Popolare, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Cariplo.

Sono inoltre partner con il sostegno dell’Acri: Banca di Asti, Carifermo, CR Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Tercas, Fondazione CR Fossano, Fondazione di Vignola, Fondazione Livorno, Fondazione CR Padova e Rovigo, Fondazione di Modena, Fondazione CR Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Quest'anno sono entrati in "è cultura!" anche CBI, Nexi e Visa.































Luogo: Palazzo Baldeschi al Corso, Corso Vannucci 66, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA