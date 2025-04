Comune di Panicale, commercio in trasformazione: serve un patto per il rilancio - Tuttoggi.info

Il portavoce del Gruppo in Consiglio Comunale di Panicale “iniziamo dal presente” Davide Stamponi, riferisce che, nella Sala Comunale DigiPass della popolosa frazione di Tavernelle, è stato presentato ai Commercianti il lavoro di analisi promosso dal Gruppo “Iniziamo dal Presente” sullo stato di salute del commercio locale.

Sessanta gli Esercenti che, in maniera responsabile e costruttiva, hanno puntualmente risposto ad un questionario approfondito, da cui è emerso un quadro chiaro delle attuali difficoltà del settore, ma anche decisamente indicativo sulle interessanti potenzialità territoriali ancora inespresse.

Tra le principali evidenze emerse dalle risposte ai quesiti proposti, si segnalano l’impatto della concorrenza esterna principalmente rappresentata all’E-Commerc, la diminuzione del flusso di clientela e del relativo potere di acquisto, i limiti infrastrutturali e la richiesta di un maggior supporto da parte dell’Amministrazione Comunale.

Sono molti i commercianti che hanno chiesto un miglioramento del decoro urbano, la valorizzazione del centro storico, un’azione concreta sulla fiscalità locale e un sostegno alla digitalizzazione.

La relazione – ricca di dati, proposte e testimonianze – non si limita alla fotografia dell’esistente, ma offre un punto di partenza per un confronto serio e costruttivo.

Il gruppo “Iniziamo dal Presente”, pur minoranza in Consiglio comunale, si è detto disponibile a collaborare con l’intero Consiglio Comunale e con la Giunta Comunale per approfondire e analizzare le criticità emerse e costruire insieme un percorso di rilancio che metta al centro i cittadini in relazione alla delicata e complessa tematica del Commercio.

“Siamo pronti a sederci attorno a un tavolo, senza pregiudizi, per lavorare su proposte concrete e condivise – si legge nel documento ufficialmente inviato al Presidente del Consiglio Comunale di Panicale Luca Sciurpa – perché il commercio locale non è solo economia, ma identità, coesione sociale, presidio di vita e relazione quotidiana.”

Il commercio sta attraversando una fase di forte cambiamento, e proprio per questo occorre una visione chiara e un’azione innovativa e condivisa.

La massiccia partecipazione all’incontro dell’8 Aprile ha dimostrato quanto sia vivo l’interesse della categoria, e quanto ci sia bisogno di un’Amministrazione Comunale più vicina, reattiva e pronta al dialogo e soprattutto disponibile a mettere in campo soluzioni e idee innovative.

Numerosi gli argomenti trattati dalla relazione presentata al Consiglio Comunale, dal ripensamento del mercato settimanale alla rigenerazione delle vetrine sfitte, dalla cura degli spazi pubblici a una nuova narrazione turistica, dal banale miglioramento e la pulizia dell’arredo urbano al potenziamento dell’illuminazione pubblica: le idee sul tavolo non mancano. Ora serve volontà politica e collaborazione da parte di tutte le componenti istituzionali del Comune. Perché un paese con negozi vivi è un paese che guarda al futuro nell’interesse dell’intera cittadinanza.





Luogo: PANICALE, PERUGIA, UMBRIA