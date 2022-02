Torna il Carnevale di Spoleto, domenica sfilata in maschera - Tuttoggi

Vari appuntamenti con il Carnevale di Spoleto, attesa per la sfilata in maschera per le vie della città in programma per domenica

Tutto pronto per il 193° Carnevale di Spoleto. Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, il programma del 2022 presenta comunque una serie di appuntamenti per tornare a vivere l’atmosfera di una delle manifestazioni di più lunga tradizione. Ed in programma, anche senza carri, c’è anche una sfilata in maschera.

La prima iniziativa si terrà giovedì 24 febbraio alle ore 17.00 con l’inaugurazione della mostra “La storia del carnevale di Spoleto” che celebra, con documenti, componenti dei carri allegorici e costumi storici la storia ultracentenaria di questa manifestazione. La mostra è allestita presso l’Auditorium della Stella in piazza Don Pino Puglisi e sarà visitabile fino al 1° marzo tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 e sabato e domenica anche dalle 10.00 alle 13.00.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 26 febbraio alle ore 17.30 al Complesso Monumentale di San Nicolò dove si terrà il concerto del “Piccolo coro del Teatro Lirico Sperimentale” diretto dal maestro Mauro Presazzi.

La novità di quest’anno è l’appuntamento previsto per domenica 27 febbraio a partire dalle ore 15.00. “La città in maschera” è il nome dell’iniziativa che punta a coinvolgere la cittadinanza in una sorta di passeggiata in maschera nelle vie e nelle piazze del centro storico dove si esibirà la street band Groowa Circus.

La foto manifesto della 193ª edizione del Carnevale di Spoleto è di Sergio Giustini.

