Torna a Spoleto "Dolci d'Italia, dal 3 al 5 dicembre - Tuttoggi

Nuove location e tanti appuntamenti in sicurezza per la manifestazione organizzata da Epta Confcommercio, guidata da Aldo Amoni

La tradizione dolciaria italiana torna a fare tappa a Spoleto: dal 3 al 5 dicembre 2021 la città ducale ospiterà la nuova edizione di “Dolci d’Italia – Il Festival Nazionale dei Dolci”. Un appuntamento tanto atteso dopo il bel successo dell’edizione 2019. Lo scorso anno, a causa delle restrizioni sanitarie, Epta Confcommercio – società che lo organizza – ha invece deciso di rimandare l’evento e per questo l’attesa è ancora più grande, come testimoniano le tante richieste di visitatori e appassionati arrivate in questi giorni. Ovviamente, sottolinea Aldo Amoni – presidente di Epta Confcommercio -, l’attenzione alla sicurezza sarà altissima, con protocolli che saranno condivisi con le Istituzioni e l’obbligo di green pass per accedere alle location.

L’edizione della ripartenza porterà tante novità, innanzitutto ci saranno maggiori spazi espositivi, numerosi cooking show, un convegno sul rapporto tra dolci e benessere e molto altro ancora. Ci sono già le prime anticipazioni: al Chiostro di San Nicolò ci sarà l’area Sweet Show con i dolci artigianali, l’area Home Sweet Home con gli arredamenti per rendere più dolce la tua casa, l’area Sweet Academy con una scuola diretta da rinomati Party Chef, l’area Piccoli Pasticceri Crescono per i più piccoli e l’area Cake Design Lab per creare le proprie decorazioni. In piazza Garibaldi ci aspettano i migliori cibi di strada, mentre alla Sala degli Ori e nelle sale di via Visiale ci attenderanno i dolci tipici regionali. Tutti i dettagli e il programma saranno annunciati durante la conferenza stampa ufficiale che si terrà il 25 novembre a Spoleto.

“Siamo davvero felici di poter organizzare questa seconda edizione de I Dolci d’Italia, una manifestazione bellissima dove la tradizione culinaria del nostro Paese si incontra nella splendida cornice di Spoleto – spiega Aldo Amoni -. Siamo a lavoro da tempo per allestire un programma ricco di bontà, appuntamenti golosi e tanta cultura della cucina dolciaria italiana che vogliamo valorizzare. Sarà anche un’occasione per Spoleto, ci aspettiamo tanti visitatori e turisti in questi tre giorni. Sarà un segnale di rinascita per tutti Colgo l’occasione per ringraziare per la collaborazione l’Istituto alberghiero ‘Giancarlo De Cataldo’ di Spoleto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, l’Amministrazione comunale e la Fondazione Mina e Cesare Micheli”.