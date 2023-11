Torgiano, accoltella un conoscente dopo una lite per futili motivi: denunciato - Tuttoggi.info

Al termine di una lite accoltella un conoscente a Torgiano, e viene denunciato per lesioni personali aggravate con l’uso di armi: si tratta di un ungherese di 70 anni. La vittima, un connazionale dell’aggressore, di undici anni più giovane, è stato portato al pronto soccorso perugino e se la caverà con una prognosi di 30 giorni.

I fatti sono avvenuti Ferriera, nel parcheggio del supermercato LIDL. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo sanguinante e hanno contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono quindi intervenuti i militari della locale stazione ed i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo, un cittadino ungherese di 59 anni, al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Qui è stato medicato e ricoverato, con una prognosi di 30 giorni per una ferita da coltello al torace.

L’uomo, in stato di alterazione da bevande alcoliche, ha riferito di aver discusso per futili motivi con un suo conoscente e concittadino, il quale al culmine della lite lo avrebbe colpito con una coltellata al petto.

I carabinieri, grazie agli immediati accertamenti svolti, sono risaliti all’identità del 70enne, denunciato per lesioni personali aggravate con l’uso di armi.