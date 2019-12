Todi si prepara a festeggiare i 97 anni di Beverly Pepper - Tuttoggi

Sabato 21 dicembre 2019 la Fondazione Progetti Beverly Pepper festeggia il 97° compleanno dell’artista (nata a New York il 20 dicembre 1922), con una giornata speciale nei luoghi che ne hanno segnato la presenza in città da quando, nel 1972 e all’età di 50 anni, Beverly Pepper ha scelto Todi come luogo di vita e di lavoro.

La giornata si svolgerà tra il Parco di Beverly Pepper, aperto a settembre con 16 opere da lei donate, e il Palazzo Comunale prospicente la Piazza del Popolo, cuore medievale di Todi e luogo dove nel 1979 Beverly installò le quattro colonne in acciaio cor-ten che oggi sono in esposizione permanente nel parco.

Questo il programma della giornata: alle ore 14.30 visita guidata al Parco di Beverly Pepper (entrata superiore del parco, adiacente al tempio di San Fortunato) a cura di Guide in Umbria (su prenotazione). Passeggiare nel Parco di Beverly Pepper non è solo camminare in un museo a cielo aperto: si tratta di scoprire come queste installazioni possono condurre il visitatore ad osservare il paesaggio con occhi nuovi.

Alle 17.30 ci sarà la proiezione del film/documentario “La Piazza – Il Parco di Beverly Pepper a Todi”, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale (52’, produzione Visioni Future per la regia Luca Cococcetta e Marco Zaccarelli). Il documentario racconta la costruzione del Parco e il suo backstage e anche i lunghi anni di frequentazione con i Tuderti nelle parole e nei ricordi personali di chi ha vissuto la Piazza insieme a lei e alla sua arte.

Dalle ore 18.30 alle 19 è previsto un brindisi di auguri nella Sala Giunta. La partecipazione agli eventi è totalmente gratuita. L’evento è co-organizzato in collaborazione con il Comune di Todi. La visita del Parco e della città sarà svolta insieme a Yallers Umbria, associazione no profit che nasce per promuovere e scoprire il territorio unendo le passioni per i viaggi, la storia dell’arte e la fotografia. Per partecipare alla visita guidata al Parco è obbligatoria la prenotazione al numero 346.5147236 (fino al 18 dicembre)