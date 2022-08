Todi, ponte di Ferragosto affollato: le iniziative in corso - Tuttoggi

Afflusso turistico eccellente a Todi nel fine settimana di ferragosto a Todi, con tanti visitatori italiani e stranieri in giro per la città

Afflusso turistico eccellente a Todi nel fine settimana di ferragosto a Todi, con tanti visitatori italiani e stranieri in giro per la città. Affollati i principali luoghi del centro storico, dal tempio di San Fortunato al Duomo, dal belvedere di piazza Garibaldi alla monumentale piazza del Popolo. Aperte anche le ex chiese della Santissima Trinità e di Sant’Antonio, di recente recuperate e divenute sedi espositive delle opere dello scultore Enrico Quattrini: resteranno visibili con orario 10-18 sino alla fine di agosto.

In attesa della riapertura delle cisterne romane, prevista per il 26 settembre, le tappe del circuito culturale cittadino più visitate sono state nell’ordine la chiesa e il campanile di San Fortunato, il museo-pinacoteca, la casa dipinta e il museo lapidario, con moltissimi turisti a godersi l’affaccio dal Nido dell’Aquila, divenuta una sorta di icona della città dopo i molti passaggi televisivi che lo hanno promosso nel recente passato. Oltre 1000 gli ingressi registrati negli orari di apertura, con un’affluenza ininterrotta all’ufficio di informazione turistica posto sotto i Voltoni comunali.