Todi piange la scomparsa dell'artista Brian O'Doherty - Tuttoggi

“A nome dell’Amministrazione e della città tutta – conclude il Sindaco Ruggiano – esprimo le più sentite condoglianze all’amata moglie Barbara, ringraziandola per aver scelto insieme Brian, artista conosciuto in tutto il mondo, Todi come loro luogo del cuore”.

La Casa Dipinta è un unicum mondiale, con tutte le pareti affrescate con opere dell’artista e con la riproduzione dell’antico alfabeto Ogham, usato in Irlanda fino al VII secolo. Il luogo, non solo fisico, dove l’amore dei coniugi O’Doherty e la loro passione per Todi e per l’arte ha trovato la massima espressione.

“Mi sento onorato – afferma il primo cittadino – di aver conosciuto Brian O’Doherty e di aver potuto godere della sua personale amicizia. I suoi colori ci aiuteranno a tener vivo il suo ricordo”