Todi, dimissioni a Etab e "Veralli Cortesi" e maggioranza sempre più in bilico - Tuttoggi

A nulla è valso l’appello qualche giorno fa del coordinamento comunale di Forza Italia per Todi che richiamava Ruspolini ad un “ravvedimento” e dunque ad un ritorno a sostenere la maggioranza ed il sindaco Ruggiano. La posizione del presidente dell’assemblea, così come da Sordini (eletto nelle fila di FI e poi passato al gruppo Per Todi con Ruspolini), rimane invariata. Come emerge da quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale, quello aperto del 9 gennaio proprio sulla situazione dei due enti locali a partecipazione pubblica.

Etab e Veralli Cortesi, la nota delle minoranze

A ricostruire la seduta sono le forze di opposizione compatte (con appunto anche Per Todi con Ruspolini).

Di seguito il testo integrale della nota stampa:

“Si è tenuto, nella giornata di lunedì 9 gennaio, un consiglio comunale aperto, richiesto dai gruppi consiliari di opposizione, per fare luce sulla grave situazione di stallo creatasi in Etab La Consolazione e all’Istituto Veralli Cortesi di Todi. A seguito, infatti, delle dimissioni di alcuni consiglieri dai rispettivi consigli di amministrazione, motivate solamente da mere ragioni politiche, i consigli non sono in grado di deliberare, stante la mancanza del numero legale.

Hanno partecipato alla seduta il dott. Bruno Severi e l’avv. Claudia Orsini, presidenti degli enti coinvolti. Nel corso del lungo dibattito, tuttavia, non è emerso alcun elemento di chiarezza né da parte del sindaco, né dalla maggioranza di centrodestra. Lo stesso sindaco, nel suo intervento, non ha assunto alcun impegno concreto per affrontare e risolvere le complesse questioni contingenti pur essendo, questa, materia di sua stretta competenza.

Siamo consapevoli dell’importanza del ruolo sociale e culturale degli enti e per questo è grande la preoccupazione per la paralisi in cui versano gli stessi. Come testimoniato dalle relazioni dei presidenti Orsini e Severi, ai quali va il nostro ringraziamento per la disponibilità e la correttezza dimostrate, occorre evitare che il perdurare di tale situazione arrechi danni ai patrimoni, ai bilanci e alla piena operatività di Etab e Veralli Cortesi. Per questo sarà depositata nelle prossime ore una richiesta di consiglio comunale che impegni formalmente il sindaco ad ottemperare alle prerogative che la legge gli attribuisce e a ripristinare rapidamente la piena funzionalità dei due enti.

