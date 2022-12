Todi, metà consiglio comunale firma mozione di sfiducia contro il sindaco Ruggiano - Tuttoggi

Mozione di sfiducia verso la Giunta Ruggiano firmata dalle opposizioni ma anche dal presidente del Consiglio Ruspolini e da Sordini

Metà consiglieri comunali di Todi firmano una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Todi, Antonino Ruggiano (foto), e della sua Giunta. Sono stati in 8 infatti ad aver firmato l’importante atto (protocollato in data 29 dicembre) che rischia di far finire il mandato amministrativo dell’attuale maggioranza prima del tempo. Oltre agli esponenti di minoranza, infatti, la mozione di sfiducia è stata sottoscritta anche dal presidente del Consiglio comunale Adriano Ruspolini e dal consigliere del suo gruppo Per Todi Filippo Sordini (ex Forza Italia).

A spiegare le motivazioni della mozione di sfiducia – che dovrà essere discussa entro 30 giorni – è Fabio Catterini (Civici X Todi). “Il Gruppo consiliare Civici X Todi – evidenzia – ha condiviso e promosso una mozione di sfiducia al Sindaco Ruggiano ed alla Giunta, sottoscritta e depositata dai Consiglieri appartenenti alle forze di opposizione rappresentate nel Consiglio Comunale, ossia le forze della coalizione elettorale composta da Civici X Todi, PD e Sinistra per Todi, con l’aggiunta di Todi Civica nonché dei due Consiglieri appartenenti al Gruppo Per Todi con Ruspolini, i quali in tal modo hanno inteso stigmatizzare e denunciare l’atteggiamento assunto dal Sindaco Ruggiano in questi primi mesi di mandato, in particolare in ordine alle vicende relative al Vicesindaco Ranchicchio ed alla gestione degli Enti Etab e Veralli Cortesi, sostanzialmente presi in ostaggio da Todi Tricolore e Fratelli d’Italia, che per ottenerne le presidenze non hanno esitato a far dimettere i lori rappresentanti, impedendo così ai due enti di funzionare.