Benedetta Pettinari a Tiki Taka, continua l'ascesa della tifernate tra tv, calcio e moda - Tuttoggi

La 25enne di Città di Castello è stata ospite della nota trasmissione sportiva di Italia 1 "Per me il calcio è stato come un vortice, mi ha appassionato e non mi ha lasciato più"

Continua l’ascesa nel mondo dello spettacolo di Benedetta Pettinari, la bellissima 25enne di Città di Castello, ospite ieri sera (1 novembre) di Tiki Taka, nota trasmissione sportiva condotta da Piero Chiambretti su Italia 1.

Non è la prima volta che la 25enne tifernate appare in trasmissioni sportive in veste di opinionista, a partire da Sportitalia Calciomercato, trasmissione cult condotta con l’esperto del settore Alfredo Pedullà. Ma la Pettinari è anche riuscita a condurre un programma tutto suo, “Benedetta Domenica”, rubrica interamente dedicata alle donne nel mondo del calcio in streaming sul profilo Facebook di Gianluca Di Marzio (re indiscusso del calciomercato mondiale).

Le vere passioni di Benedetta, in effetti, sono proprio la tv e il calcio che – dice – “formano un binomio perfetto”. E proprio sul calcio la 25enne, presentandosi a Tiki Taka, ha detto: “E’ come un vortice che ti prende, ti appassiona e da cui non esci più”.

Prima di sbarcare nel mondo dell’opinionismo sportivo Benedetta ha cominciato la sua carriera nel 2018 partecipando a Miss Italia, dove è riuscita ad arrivare tra le 60 pre-finaliste, conquistando pure la fascia di Miss Miluna Umbria.

Il concorso le ha poi aperto diverse porte, soprattutto come volto tv. La 25enne, che vanta importanti apparizioni in spot pubblicitari e in video musicali (Ermal Meta l’ha voluta con sé in “Ercole”), si è fatta notare nella conduzione di altri programmi, su tutti “Italia Amica” (Canale Italia) e “On Race Tv”, che ha segnato poi il suo esordio su Sportitalia tra le nuove stelle del calciomercato.

Attualmente Benedetta Pettinari, di fede interista (da tre generazioni) e ammiratrice sfegatata di mister Antonio Conte, va forte anche come influencer, 60mila i suoi follower su Instagram, dove esprime tutta la sua eleganza e femminilità indossando vari brand di moda, altra sua grande passione.