Una tifernate a "L'Eredita", Cristina Petti campionessa all'esordio - Tuttoggi.info

Durante il gioco finale il malloppo è stato “ghigliottinato” fino a 10mila euro, anche se la tifernate non è riuscita a indovinare la parola misteriosa, “chucchiaio”. Resta comunque un esordio da sogno, che alla prima apparizione in tv le ha permesso di diventare campionessa. Domani Cristina tornerà per riprovarci…