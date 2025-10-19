“The Powers of T(e)en - Nuove prospettive STEM nelle scuole secondarie di primo grado in aree decentrate” - Tuttoggi.info

Si sono avviate lo scorso 3 ottobre le attività del progetto innovativo di orientamento e formazione “The Powers of T(e)en – Nuove prospettive STEM nelle scuole secondarie di primo grado in aree decentrate” selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.

Ispirato al documentario Powers of Ten di Charles e Ray Eames, un film iconico che esplora la nostra posizione nell’universo e le connessioni tra gli oggetti e le scale, il progetto sta coinvolgendo 26 classi, seconde e terze secondarie di primo grado, di 7 istituti comprensivi situati in aree rurali e periferiche dell’Umbria.

Il progetto è presentato da DENSA Cooperativa Sociale in partenariato con Fare Cooperativa Sociale, Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Fisica e Geologia, Post Museo della Scienza e FORMA.Azione e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale all’interno del bando POLARIS.

Obiettivo del progetto è promuovere l’interesse verso le discipline S.T.E.M. (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e sensibilizzare studentesse e studenti sulle opportunità formative e professionali in questi ambiti, con un forte legame al territorio e alle sue potenzialità future.

Nelle scorse settimane e per tutto il mese di Novembre sono in programma visite presso il Post Museo della Scienza e il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia.





Al Post, studentesse e studenti sono coinvolti in attività sperimentali e laboratoriali legate alla scoperta di discipline tecniche e scientifiche, mentre al Dipartimento di Fisica e Geologia avranno la possibilità di esplorare i laboratori ed entrare in contatto con il mondo della ricerca attraverso metodologie innovative, escape room, e teatralizzazioni.





A queste prime fasi denominate “Ispirare” e “Sperimentare”, seguirà la fase “Immaginare” che prevede interventi a scuola da parte di esperte ed esperti in orario curricolare con l’obiettivo di condurre i gruppi classe alla formulazione di idee creative, in risposta a bisogni reali dei vari territori: Internet of Things e turismo, Agritech e produzioni alimentari, Biologia e questioni ambientali, Astrofisica e geografia celeste.





A chiudere il progetto “The Powers of T(e)en” un campus scientifico immersivo di 4 giorni in programma a Giugno 2026 dove i gruppi ideatori delle proposte ritenute più valide da una commissione scientifica avranno tempo e strumenti per sviluppare un vero prototipo.





“The Powers of T(e)en” è risultato l’unico progetto in Umbria sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale all’interno dell’avviso POLARIS e vuole essere un’occasione per centinaia di giovani studenti per confrontarsi attivamente con il pensiero e il metodo scientifico attraverso metodologie che favoriscano lo sviluppo di pensiero critico, competenze trasversali, abilità tecniche e una reale partecipazione alla vita civica dei loro territori.





Alla conferenza stampa di mercoledì 15 ottobre sono intervenuti:





Chiara Di Girolamo, area Attività Istituzionali • Fondo per la Repubblica Digitale

Il Fondo per la Repubblica Digitale nasce nel 2021 dalla partnership tra Governo e Acri, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, per accompagnare l’Italia nel cammino verso la transizione digitale nell’ambito degli obiettivi del PNRR, attraverso la promozione di progetti di inclusione e formazione digitale.

Il Fondo è affiancato da un comitato scientifico indipendente, Evaluation lab, che aiuta ad individuare i progetti più virtuosi – come The Powers of T(e)en, l’intervento di cui parliamo oggi – tramite cui si isolano best practices da trasformare in policy strutturali.

The Powers of T(e)en è sostenuto dal bando POLARIS, che ha l’obiettivo di coinvolgere studenti e studentesse che si trovano nel cruciale momento di passaggio tra un ciclo di studi e l’altro, nello specifico tra la scuola secondaria di I e II grado, e con una particolare attenzione all’ambito scientifico.





Giulia Paciello, presidente • Cooperativa Sociale DENSA

“The Powers of T(e)en è un progetto di promozione delle materie scientifiche nelle scuole secondarie di primo grado in aree decentrate dell’Umbria, ed è pensato per portare i ragazzi e le ragazze a contatto con la scienza, per far capire loro quanto sia importante per la quotidianità e per il loro futuro”.

Tommaso Bori, assessore alla Cultura • Regione Umbria

“La Regione Umbria plaude questo progetto anche per come nasce, in rete e con il coinvolgimento di tanti soggetti qualificati. Da parte nostra stiamo lavorando per rendere l’Umbria la regione più digitale d’Italia, e per farlo ci stiamo adoperando per sciogliere quelli che sono i nodi fondamentali: da una parte sicuramente la cablatura dei territori, e su questo siamo a buon punto; dall’altra è fondamentale intervenire sull’alfabetizzazione informatica e digitale, e in questo senso il progetto The Powers of T(e)en risponde perfettamente ai nostri obiettivi per la riduzione del digitale divide”.





Emidio Albertini, presidente • POST Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia

“Le attività che ospitiamo al POST riguardano la fase sperimentale, e più pratica, del progetto. Le classi che partecipano hanno la possibilità di testare le proprie competenze e mettersi alla prova; e tra le varie iniziative che proponiamo è molto apprezzato lo “speed date” con dottorandi e dottorande dell’Università in materie scientifiche: per 15 minuti, a rotazione, la classe ha l’opportunità di incontrare e interagire con loro, per conoscere sia gli argomenti di cui si occupano che il dietro le quinte della ricerca scientifica”.





Giovanni Carlotti, Università di Perugia • Dipartimento di Fisica e Geologia

“Con la nostra partecipazione al progetto The Powers of T(e)en, le classi coinvolte vengono a visitare il dipartimento di Fisica e Geologia e sono protagoniste di diverse attività. Innanzi tutto presentiamo ai giovani studenti e studentesse una serie di strumenti antichi, e hanno poi la possibilità di partecipare a una vera e propria “escape room” nucleare e di “incontrare” Lise Meitner, scienziata che per prima definì il processo di fissione nucleare, ma a cui, essendo donna, non venne riconosciuto il premio Nobel per la Fisica nel 1944 per questa scoperta. Vogliamo stupire e colpire anche emotivamente studenti e studentesse. Per noi è importante che si ricordino di aver incontrato persone – del passato e del presente – che possano ispirarli a continuare lo studio delle discipline scientifiche”.





Angela Codignoni, dirigente scolastica • Istituto Comprensivo Gualdo Tadino e Casacastalda

“Per noi questo progetto è una straordinaria duplice opportunità: sia per la scuola, perché ci mette in rete con tanti soggetti importanti e qualificati; sia per le nostre studentesse e i nostri studenti, che possono spostarsi e partecipare ad attività che favoriscono curiosità e motivazione in un momento cruciale anche per il loro futuro formativo e scolastico, quello del passaggio da un ciclo di studi all’altro”.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è sperimentare progetti di formazione e inclusione digitale e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it





