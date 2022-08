Tevere-Nera , cantieri operativi in provincia di Terni - Tuttoggi

Cantieri del Consorzio Tevere-Nera operativi su tutta la provincia di Terni. Taglio della vegetazione e focus su siccità e irrigazione

Agosto di lavoro costante per il Consorzio di bonifica Tevere Nera. Sono diversi i cantieri operativi in tutto il comprensorio, avviati già ad inizio mese. Il più importante riguarda il Fosso di Stroncone; a breve sarà effettuato il collaudo del ponte di via di Vittorio nella parte a valle, per procedere poi alla demolizione e al rifacimento dell’opera nella parte a monte. Sul Fiume Nera e sui suoi affluenti in città si sta avviando il ripristino dell’officiosità idraulica oltre all’ordinaria manutenzione.

Cantieri al Rio Grande e Penna in Teverina

Ingenti le operazioni che riguardano da vicino il Torrente Rio Grande nel Comune di Amelia e di Penna in Teverina. Operai del Consorzio quotidianamente a lavoro nel tratto amerino per rimuovere una gran quantità di piante di alto fusto caduta nel torrente nel corso degli anni e incrementate a seguito delle precipitazioni delle scorse settimane. Nella zona del Comune di Penna in Teverina si stanno invece posizionando le scogliere per consolidare le sponde del Torrente.