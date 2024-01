Tesoreria Comune, gara deserta: le banche snobbano l’appalto - Tuttoggi.info

Gara scaduta il 27 dicembre, nessun istituto ha presentato offerta

Nuovo guaio per la Giunta Sisti: è andata deserta la gara bandita dal Comune di Spoleto per il Servizio di Tesoreria, appalto che indubbiamente non risulta più appetibile per le banche, un tempo molto attente a non farsi sfuggire l’aggiudicazione.

La notizia trapela in queste ore dal palazzo e rappresenta un ulteriore problema per il Sindaco (che ha tenuto per sé la delega la bilancio) e per la dirigente Patrizia Tedeschi.

La gara per la Tesoreria era stata pubblicata il 24 novembre scorso sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia all’albo pretorio con scadenza fissata entro il 27 dicembre 2023. Difficile quindi che non sia arrivato sui tavoli dei manager bancari, a cominciare da Banco Desio che, inglobata la fu Bps, ha continuato a gestire il servizio. E che continuerà, in regime di prorogatio, in attesa che di un nuovo avviso di gara.

Quello andato deserto aveva come importo base la cifra di 135mila euro, Iva esclusa. Importo poco appetibile? Difficile da dire.

Certo nella città del festival non mancano gli istituti di credito come Unicredit che ad esempio gestisce il servizio di tesoreria di Perugia e Terni, Intesa Sanpaolo quello di Foligno (è in corso la nuova procedura concorrenziale, in ambito europeo, il cui termine è fissato per il 27 gennaio prossimo), Monte dei Paschi quello di Città di Castello, Cariparma, Bnp Paribas, BPer, BCC di Spello e Velino, appunto Banco Desio.

“Non è una bella notizia” dice a Tuttoggi un ex amministratore bancario che preferisce mantenere l’anonimato “di sicuro questa tipologia di appalto, non più remunerativa per le banche, si regge anche sui buoni rapporti che una amministrazione deve mantenere con tutti i possibili concorrenti”.

© Riproduzione riservata