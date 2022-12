Tesei, bilanci del 2022 e ‘l’anno che verrà’ col rimpasto e un dg per il Pnrr

La governatrice assicura che il cambio in Giunta si farà "in tempi brevi" | Bonus di 1200 euro per le famiglie con Isee sotto 30mila euro

E’ soddisfatta la presidente della Regione Umbria, Donatella, dei risultati raggiunti in un 2022 “molto complesso”. Soprattutto in economia, almeno al cospetto con le altre regioni italiane, come certificato dai dati Svimez e Prometeia. Con risultati molto buoni in alcuni settori, quali il turismo e le partecipate rimesse sui giusti binari. “I dati e i numeri che abbiamo potuto ascoltare oggi da ciascun membro della Giunta – rimarca con orgoglio la presidente – indicano in maniera chiara come l’Umbria abbia cambiato marcia rispetto al 2019, nonostante la pandemia e gli eventi bellici di quest’anno. Si tratta di risultati, per quanto riguarda l’economia, il turismo, i dati sull’impiego, la gestione della stessa emergenza Covid, che sono frutto di condivisione con tutti i membri della Giunta e di un grande lavoro di squadra, uniti ad una chiara visione del futuro che questa Regione vuole darsi e di una programmazione che travalica la gestione dell’oggi”.

Per il 2023 la governatrice è pronta ad apportare novità. Nella sua squadra (“il rimpasto ci sarà nei tempi più brevi possibili”, ha confermato davanti ai consiglieri regionali di FdI, seduti in prima fila, Squarta e Pace). E nell’assetto burocratico, con l’annuncio di un possibile quinto direttore generale, che dovrà coordinare i progetti del Pnrr. Una sfida da cui dipende lo scatto in avanti dell’Umbria, soprattutto qualora nel 2023 permangano le difficoltà del contesto internazionale e nazionale, su tutti la guerra, la crisi energetica e l’elevata inflazione.