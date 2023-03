Terremoto, 112 edifici inagibili e circa 400 sfollati | Carizia “Nostra gente ha reagito con grande dignità”

Sale il numero di edifici inagibili

Alla fine della giornata di ieri (14 marzo) i vigili del fuoco che dall’inizio del sisma hanno portato a termine ben 714 interventi, hanno infatti accertato 112 edifici inagibili, 46 dei quali giudicati di grave entità dai tecnici del Corpo nazionale (esperti nella valutazione di dissesti statici). Tra questi vi è anche l’ambulatorio del medico di base di Pierantonio del dottor Roberto Fucsina, la cui sede, da via Leonardo da Vinci, è stata trasferita temporaneamente in via Ruggiero Cane Ranieri 2/B ad Umbertide.

Istituita zona rossa

Ieri è stata firmata anche l’ordinanza per la zona rossa a Pierantonio, dove ora in via Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra il civico 126 e il civico 130 e in via Don Sturzo nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione con la stessa via Leonardo Da Vinci, vige il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito veicolare e pedonale.

Gli alunni delle medie tornano sui banchi

Questa mattina (15 marzo), inoltre, i 57 studenti della scuola media di Pierantonio sono tornati sui banchi, ospitati nelle aule della Mavarelli-Pascoli di Umbertide. L’amministrazione comunale ha anche organizzato il trasporto scolastico in andata e ritorno, ovviamente gratuito. Gli addetti del Comune sono anche al lavoro per far tornare in classe anche i 90 studenti della primaria, che da lunedì 20 marzo “traslocheranno” temporaneamente alla scuola Garibaldi di Umbertide, in attesa dei lavori di adeguamento degli spazi alla scuola di infanzia di Pierantonio, dove poi verranno trasferiti.