Terremoto, raccolta fondi per Pierantonio “Riportiamo il paese a vivere” | Già superati 24 mila euro

“Non c’è ancora un piano di utilizzo preciso, tutto dipenderà dalla cifra che riusciremo a raccogliere -l’obiettivo fissato, proibitivo ma non impossibile è 1 milione di euro – ma ci piace immaginare che vengano utilizzati per scuole e case rimaste inagibili. La raccolta fondi ci permetterà infatti di avere risorse immediate da subito e spendibili al bisogno, in attesa dell’eventuale riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo”.

In meno di due giorni dalla sua attivazione sono stati già raccolti oltre 24mila euro con oltre 550 donazioni. La società Pierantonio Sport ricorda che “partecipare è importantissimo per per riportare nel più breve tempo possibile il paese a vivere“. Si può donare qualsiasi cifra, a partire da 5 euro. E’ possibile farlo anche per le aziende (disponibile la possibilità di fare fattura).