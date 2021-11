Terni, una "piccola libreria sociale" in Camera del Lavoro - Tuttoggi

Una "piccola libreria sociale" all'interno della Camera del Lavoro di Terni; "l'idea è quella di offrire uno spazio di condivisione culturale".

Una “piccola libreria sociale”, un luogo in cui portare libri per condividerli e scambiarli gratuitamente: è questa la novità inaugurata all’interno della Camera del Lavoro di Terni.

Libri di storia, di economia, saggi e romanzi, ma anche fumetti e racconti per bambini; un nuovo strumento a disposizione di tutta la cittadinanza.

Cipolla: “La lettura, un’arma potente contro ogni forma di violenza”

“L’idea – ha dichiarato Claudio Cipolla, segretario generale della Cgil di Terni – è quella di offrire uno spazio di condivisione culturale, prima di tutto alle tante persone che quotidianamente frequentano la nostra sede”. “Siamo convinti, infatti, che la lettura, la formazione, l’apprendimento siano armi potentissime contro ogni forma di violenza”.

Per utilizzare “la piccola libreria sociale” basterà entrare in Camera del Lavoro e portare con sé un libro da scambiare con un altro. In questo modo si riuscirà ad alimentare un catalogo in costante trasformazione.