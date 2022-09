Terni, prolungamento orari Bct, la soddisfazione della Consulta Giovani - Tuttoggi

Bct Terni, prolungato orario di apertura. La Consulta dei Giovani di Terni esprime soddisfazione "Vigileremo"

L’intera consulta comunale dei giovani di Terni ha accolto con unanime soddisfazione l’approvazione in consiglio comunale del prolungamento degli orari d’apertura della biblioteca di Terni. Per tutta la consulta questa novità è una buona notizia per la città, perché permette la maggior fruizione di uno spazio culturale e aggregativo fondamentale.

Il vicepresidente della consulta Luca Serantoni: “Nell’audizione fatta qualche settimana fa in seconda commissione avevo parlato della forte necessità di rendere Terni sempre più una città universitaria. Questa decisione, frutto di un lavoro comune di opposizione e maggioranza, va in questa direzione e non può che raccogliere il nostro favore. Vigileremo sull’attuazione di questo intervento e di altri che mirino a rendere Terni una città per giovani, la consulta è uno strumento per realizzare sempre più concretamente questo obiettivo. Quello delle nuove aperture della BCT è un primo passo e insieme dovremo continuare a lavorare per avere sempre più luoghi d’incontro. Ciò sarà centrale anche nell’impegno dei tavoli di lavoro della consulta giovanile, con dei focus specifici su scuola e università”.