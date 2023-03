Terni piange la morte di Andrea Formichetti

Grande cordoglio a Terni per la morte di Andrea Formichetti, avrebbe compiuto 45 anni la settimana prossima. Mercoledì pomeriggio i funerali

Grande dolore a Terni per la morte di Andrea Formichetti. Operatore sociale dell’associazione Aladino, molto conosciuto in città, si è spento nel tardo pomeriggio di lunedì all’hospice, stroncato da una grave malattia che lo ha portato via nel giro di poche settimane. Avrebbe compiuto 45 anni la prossima settimana.

Un lutto che ha sconvolto il mondo del sociale e l’intera città. L’associazione Aladino ha voluto ricordare il giovane con un post su Facebook: “Ciao Andrea ci manchi, ci manca la tua forza, la tua energia, il tuo grande legame con tutti i nostri ragazzi, tu per loro eri un amico più che un educatore“.