Terni per Dynamo Camp, due iniziative per i bambini ospiti - Tuttoggi

Dynamo camp, un caffè sospeso e una cena di beneficenza per regalare un sorriso ai bambini ospitati nel campo dynamo

L’UnoNoveNove di Montecastrilli, grazie all’impegno di Lorenzo Nicoletti, ambasciatore Dynamo Camp in Umbria, scende in campo con due iniziative a sostegno di Dynamo Camp e dei bambini che vengono ospitati. Dynamo ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata. A Dynamo Camp i bambini malati sono semplicemente bambini, la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria.

“Un caffè sospeso per Dynamo Camp”

Dal primo dicembre, e per tutto il periodo delle festività natalizie, sarà possibile aderire all’iniziativa “Un caffè sospeso per Dynamo Camp”. Prendendo spunto dalla famosa usanza napoletana di lasciare pagato al bar un caffè per chi non se lo può permettere, si avrà la possibilità di fare una donazione in favore di Dynamo nel momento in cui pagherete il vostro conto. Accanto alla cassa ci sarà il ‘Salvadynaio’ apposito nel quale mettere la donazione e regalare così un sorriso a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, contribuendo alle attività di terapia ricreativa. Il tutto con un gesto semplice come quello di pagare un caffè.