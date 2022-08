Terni, nuovo campo da padel in via Ippocrate - Tuttoggi

Terni avrà un nuovo campo da padel in via Ippocrate. Comune accoglie richieste dell'asd Boccaporco e proroga convenzione

Terni avrà un nuovo campo da padel a Boccaporco; lo sport del momento ha contagiato anche la città di Terni che ha centinaia di appassionati al seguito. Nello specifico si fa riferimento alla delibera di Giunta n. 204 del 10/08/2022, avente come oggetto “Lavori di riqualificazione area di via Ippocrate – demolizione ex bocciodromo – realizzazione di un locale per servizi con sistemazione area a verde. II stralcio approvazione progetto definitivo per la realizzazione di un campo da padel e relativi servizi”. Con la Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 03.12.2014 era stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di Riqualificazione area Via Ippocrate – Demolizione Ex-Bocciodromo – Realizzazione di un locale per servizi con Sistemazione Area a verde”, dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui €. 147.677,94 per lavori, € 23.411,08 per oneri e costi della sicurezza ed € 32.715,86 per somme a disposizione dell’A.C.

La ASD Polisportiva Boccaporco (titolare di Convenzione per la gestione dell’area, con il Comune di Terni con scadenza nel 2023) con nota prot. 77923 del 16/05/2022 ha comunicato che in questi due anni di emergenza sanitaria sono mutate le esigenze dei soci ed avventori spostando l’interesse prioritario dall’aspetto socio ricreativo a quello più prettamente sportivo con particolare riguardo ai giovani e diversamente abili e pertanto ha proposto di realizzare, al posto del previsto capannone, due campi da Padel, i relativi spogliatoi e servizi, la sistemazione area a verde prospiciente l’impianto in questione per lo svolgimento di attività ludico-sportiva e la sistemazione degli spogliatoi esistenti a servizio dell’attività di bocce e tennis.