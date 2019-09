Terni, morti avvelenati due cani | Esche killer anche a Borgo Bovio

share

Non ce l’ha fatta la femmina di pitbull che, sabato scorso, era rimasta vittima di sintomi di avvelenamento. Il cane, dopo aver fatto la passeggiata serale con il padrone, si era sentito male, dopo aver ingerito esche killer posizionate in zona via Brodolini, dove il Wwf, dopo il fatto, era intervenuto per segnalare la presenza di possibili cibi avvelenati. Nonostante le cure prestate al cane e il ricovero in una clinica veterinaria, l’animale è deceduto.

Purtroppo la stessa sorte è toccata a un bassotto in zona Borgo Bovio. Probabilmente, anche in questo caso l’animale sembra aver ingerito cibo avvelenato, rinvenuto poi in zona, manifestando sintomi compatibili con quelli tipici del caso. I volontari del Wwf hanno preso in esame la morte sospetta per verificare se, anche in questa circostanza, si tratti di avvelenamento.

share

Stampa