Terni, lavoro in crisi e il turismo 'vola' | Boom importazioni - Tuttoggi

Fallimenti

Nel corso del primo semestre 2022, nella provincia di Terni si registrano 15 fallimenti di imprese, valore che risulta in diminuzione rispetto alla media dei periodi precedenti, in aumento, solo rispetto al primo semestre 2020 quando la sospensione delle attività prodotta della pandemia di Covid-19 ha avuto ripercussioni anche nell’espletamento delle procedure di fallimento.

Import/export

In base ai dati Istat, tra il 1° semestre 2021 e il 1° semestre 2022 il valore delle importazioni e delle esportazioni delle imprese ternane è in forte ripresa con un aumento, rispettivamente, del 60,1 per cento e del 52,1 per cento. La crescita delle importazioni riguarda quasi tutti i comparti, in particolare è dovuta all’aumento degli acquisti dall’estero di mezzi di trasporto (+333,2 per cento), di computer, apparecchi elettronici e ottici (+174,0 per cento), prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (+126,6 per cento), prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere (+121,1 per cento). Una riduzione delle importazioni interessa solo alcuni settori come quello dei prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (-30,8 per cento) e di macchinari ed apparecchi n.c.a (-50,1%).

La variazione positiva delle esportazioni è determinata soprattutto dall’incremento della voce metalli di base e prodotti in metallo (+85,0 per cento), prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (+80,5 per cento), prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere (+67,9 per cento). La diminuzione più consistente delle esportazioni si osserva nel legno e prodotti in legno, carta e stampa (-63,1 per cento), computer, apparecchi elettronici e ottici (-67,0 per cento), prodotti dell’editoria e audiovisivi, prodotti delle attività radiotelevisive (-54,0 per cento).

Diminuisce lavoro

Rispetto al primo semestre 2021, tuttavia, gli occupati, nel complesso, diminuiscono. Risulta ancora elevato il divario di genere nella partecipazione al mercato del lavoro, in quanto la diminuzione riguarda solo la componente femminile. Il ricorso alla cassa integrazione guadagni registra una diminuzione in ogni forma di intervento, anche se le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate sono ancora alte rispetto agli anni precedenti. Secondo la rilevazione Istat sulle forze di lavoro, nel 1°semestre 2022 il numero di occupati residenti nella provincia di Terni è pari a 84 mila unità e segna una diminuzione dell’1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Il numero di persone in cerca di occupazione ammonta a circa 7 mila unità e diminuisce del 5,1 per cento rispetto al 1° semestre 2021. Tali andamenti comportano un calo della partecipazione al mercato del lavoro (-1,0 per cento delle forze di

lavoro). In particolare, la variazione negativa del numero di occupati sembrerebbe ascrivibile ad un evidente effetto sostituzione, attualmente presente sul territorio provinciale, tra uomini (in crescita del +2,5 per cento con conseguente riduzione del numero di persone che cerca lavoro) e donne (in calo del -6,0 per cento). L’aumento dell’93,1 per cento delle donne in cerca di occupazione sottolinea la volontà di non essere escluse dal mercato del lavoro.

Reddito di cittadinanza a Terni

Con l’approvazione della legge n. 26/2019, dal marzo 2019 è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza (RdC), un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari finalizzato al contrasto alla povertà e al reinserimento lavorativo e sociale. Il beneficio assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. A giugno 2022, nella provincia di Terni, i nuclei percettori sono 3.184 costituiti da 5.857 componenti (pari a 27 percettori ogni 1.000 residenti). L’86,2 per cento dei nuclei, composti dal 91,6 per cento dei percettori, usufruisce del Reddito di Cittadinanza; il restante 13,8 per cento dei nuclei (corrispondente al 8,4 per cento dei componenti) percepisce la Pensione di Cittadinanza (Tavola 2.6). Gli importi medi delle due misure sono pari, rispettivamente, a 539,12 euro e 267,56 euro.

Turismo

Nel secondo semestre del 2022, secondo i dati che la Regione Umbria raccoglie nell’ambito della rilevazione Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, gli arrivi e le presenze nelle strutture ricettive della provincia sono aumentati, rispettivamente, del 126,6 per cento e del 106,4 per cento

rispetto allo stesso periodo del 2021. Alla crescita della domanda turistica contribuisce principalmente l’andamento del movimento dei clienti stranieri che ha visto risalire gli arrivi del 510,4 per cento e le presenze del 263,7 per cento. Anche gli arrivi e le presenze degli italiani sono in crescita, rispettivamente +94,2 per cento e +75,9 per cento (Tavola 4.1). Nel territorio orvietano l’andamento positivo del flusso turistico e più accentuato rispetto al resto della regione.

Prefetto di Terni, Giovanni Bruno “Comprendere l’economia ternana”

“Con questa pubblicazione – spiega il Prefetto Giovanni Bruno – cerchiamo di integrare e coordinare i patrimoni documentali e conoscitivi degli enti coinvolti, per tentare di comprendere l’andamento e la direzione dell’economia ternana, aggiungendo rigore scientifico a percezioni magari presenti ma che vengono così corroborate da dati e documenti ufficiali, verificati e attendibili. Questo è il significato del rapporto che vuole essere uno strumento di ausilio nell’interpretazione e nella comprensione della realtà economica locale”.