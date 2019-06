Terni, la Prefettura cerca casa per 600 richiedenti asilo

La Prefettura di Terni cerca casa per 600 richiedenti asilo. In una nota, infatti, la Prefettura comunica di aver necessità di reperire 600 posti per l’accoglienza straordinaria di cittadini extracomunitari richiedenti asilo ancora presenti nella provincia di Terni da collocare, in ottemperanza al principio della cosiddetta “accoglienza diffusa”, in singole unità immobiliari e, comunque, in strutture con capacità ricettiva massima di 50 posti, ubicate nel territorio della provincia di Terni.

La gara europea svoltasi nei mesi di aprile e maggio scorso non ha avuto esito positivo.

Conseguentemente, la Prefettura di Terni ha emesso un avviso esplorativo, pubblicato sul proprio sito istituzionale (clicca qui), finalizzato alla individuazione di possibili enti, organizzazioni e associazioni, ovviamente in possesso dei prescritti requisiti, interessate a partecipare a una trattativa privata che sarà a breve indetta per il reperimento dei citati 600 posti di accoglienza.

Gli operatori interessati ad essere invitati alla predetta procedura dovranno trasmettere la propria manifestazione di interesse al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.preftr@pec.interno.it entro e non oltre le ore 12.00 del 2 luglio 2019, secondo le modalità indicate qui.

