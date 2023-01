Terni in lutto per la morte di Patrizia Di Pierantonio - Tuttoggi

Terni dice addio a Patrizia Di Pierantonio, storica dipendente del provveditorato agli studi e sindacalista della Cgil

Patrizia Di Pierantonio, punto di riferimento per il mondo della scuola, è morta nella serata di ieri, 12 gennaio, dopo una lunga malattia. Una grande perdita per tutto il mondo della scuola, ma anche per la Cgil, il sindacato di riferimento presso cui ha prestato il suo servizio con spirito di devozione e sempre pronta a fornire consigli utili a tutti. I funerali si terranno domani, 14 gennaio, nella chiesa di Sam Cristoforo.

Il cordoglio del Pd per la morte di Patrizia Di Pierantonio

“La scomparsa di Patrizia Di Pietrantonio – scrivono Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis del gruppo consiliare del PD – è una grave perdita per la nostra città ed in particolare per il mondo della scuola. Il gruppo consiliare del Partito Democratico, le riconosce il grande merito di essere stata il punto di riferimento delle istituzioni scolastiche prima, e poi presso l’ufficio scolastico territoriale di Terni. Va ricordata per la sua brillante carriera lavorativa, inoltre per la preziosa attività sindacale, ma anche e soprattutto per la straordinaria disponibilità nel fornire in ogni momento informazioni e consigli al personale scolastico e non solo. Ci stringiamo alla sua famiglia, con l’auspicio che il suo esempio possa essere ripreso ed il suo lavoro messo a frutto”.