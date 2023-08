Terni in lutto, morto l'ex motociclista Mirko Giansanti - Tuttoggi.info

E' morto l'ex pilota di moto Mirko Giansanti, partecipò al motomondiale ininterrottamente dal 1996 al 2005

La città di Terni e il mondo del motosport piangono la morte dell’ex motociclista Mirko Giansanti. Il pilota, deceduto lunedì all’hospice, avrebbe compiuto 47 anni fra un mese. Era affetto da una malattia incurabile.

Tra il 1996 ed il 2005 aveva corso ininterrottamente nel Motomondiale, prima nella classe 125 (l’esordio con il Team Pileri) e poi nella 250, conquistando in totale 12 podi. Lasciato il Motomondiale aveva corso nelle Supersport.

Figlio d’arte (il padre Fosco è stato anche lui un motociclista agonistico fino a metà anni ’70), Mirko Giansanti era benvoluto e stimato non solo per l’attività sportiva, ma anche per le doti umane. Grande il dolore in queste ore tra la comunità ternana.

(foto dal web)